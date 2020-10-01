Пожары в Луганской охватили 10 тыс. га территории — четыре человека погибли

Пожар в Луганской области охватил 10 тыс. гектаров площади. На данный момент четыре человека погибли, еще 11 госпитализированы.

Глава области Сергей Гайдай отметил, что ситуация очень сложная, потому что в огненном круге оказались 11 поселков, в частности, в непосредственной близости от Северодонецка.

— К сожалению, четыре человека погибли, один из них — лесничий, еще 11 пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Причины возгораний установит следствие, — отметил Гайдай.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

По оперативным данным, эвакуированы 120 человек.

Прокуратурой области возбуждены уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности.

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Продолжаются неотложные следственные действия. По состоянию на 7.00 утра, 1 октября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано — 82, продолжается тушение — 64.

В Луганской области возник пожар лесного массива в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Источник: Луганская областная военно-гражданская администрация