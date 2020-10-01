Пожежі на Луганщині охопили 10 тис. га території – четверо осіб загинули

Пожежа у Луганській області охопила 10 тис. гектарів площі. Наразі чотири людини загинули, ще 11 госпіталізовані.

Очільник області Сергій Гайдай зазначив, що ситуація дуже складна, бо у вогняному колі опинились 11 селищ, зокрема, у безпосередній близькості до Сєвєродонецька.

– На жаль, четверо людей загинули, один із них – лісничий, ще 11 потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських споруд. Причини загорянь встановить слідство, – зазначив Гайдай.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За оперативними даними, евакуйовано 120 осіб.

Прокуратурою області вже порушено кримінальні провадження за порушення вимог пожежної безпеки.

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Тривають невідкладні слідчі дії. Станом на 7.00 ранку, 1 жовтня у Луганській області зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано – 82, продовжується гасіння – 64.

У Луганської області виникла пожежа у лісовому масиві поблизу сіл Кряковка та Трехізбенка Новоайдарського району. У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.

Джерело: Луганська обласна військово-цивільна адміністрація