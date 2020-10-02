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Факти / Надзвичайні події

Під Одесою п’яний вітчим зґвалтував 13-річну падчерку

Мати 13-річної дівчинки повідомила у Білгород-Дністровський відділ поліції про зґвалтування доньки. За словами жінки, це зробив її п’яний співмешканець.

Вона розповіла, що вранці 1 жовтня разом з чотирма дітьми вийшла з дому, але дівчинка чомусь повернулася назад.

Коли прийшла додому, дочка розповіла про зґвалтування.

Оперативна група затримала підозрюваного, відкрито кримінальне провадження.

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2 жовтня Білгород-Дністровський міськрайонний суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Наприкінці вересня у Києві затримали 51-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.

Потерпіла домовилася з ним про купівлю паперу для малювання. Під час зустрічі він силою затягнув 17-річну дівчину до лісу.

Після скоєного чоловік ще й обікрав жертву.

Джерело: Бессарабия INFORM

Фото: Dreamstime

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