Стрельба в Белой Церкви: мужчина открыл огонь возле магазина

В Белой Церкви в Киевской области мужчина разгуливал с наркотиками по городу и устроил стрельбу на улице, в результате которой никто не пострадал.
Правоохранители задержали злоумышленника, который, по словам очевидцев, достал оружие возле магазина и несколько раз выстрелил.
Полицейские нашли гильзы от пистолета и посмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы установить личность мужчины, который после стрельбы ушел в неизвестном направлении.
У задержанного, кроме пистолета и патронов к нему, с собой были наркотики — каннабис и амфетамин.
Согласно открытому делу по двум статьям УК Украины мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
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