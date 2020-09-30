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Факты / Происшествия

Стрельба в Белой Церкви: мужчина открыл огонь возле магазина

В Белой Церкви в Киевской области мужчина разгуливал с наркотиками по городу и устроил стрельбу на улице, в результате которой никто не пострадал.

Правоохранители задержали злоумышленника, который, по словам очевидцев, достал оружие возле магазина и несколько раз выстрелил.

Полицейские нашли гильзы от пистолета и посмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы установить личность мужчины, который после стрельбы ушел в неизвестном направлении.

У задержанного, кроме пистолета и патронов к нему, с собой были наркотики — каннабис и амфетамин.

Согласно открытому делу по двум статьям УК Украины мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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  • Стрельба в Белой Церкви: мужчина открыл огонь возле магазина
  • Стрельба в Белой Церкви: мужчина открыл огонь возле магазина
  • Стрельба в Белой Церкви: мужчина открыл огонь возле магазина
  • Стрельба в Белой Церкви: мужчина открыл огонь возле магазина
Стрельба в Белой Церкви: мужчина открыл огонь возле магазина / 2 фотографии

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Источник: Нацполиция

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