В Белой Церкви в Киевской области мужчина разгуливал с наркотиками по городу и устроил стрельбу на улице, в результате которой никто не пострадал.

Правоохранители задержали злоумышленника, который, по словам очевидцев, достал оружие возле магазина и несколько раз выстрелил.

Полицейские нашли гильзы от пистолета и посмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы установить личность мужчины, который после стрельбы ушел в неизвестном направлении.

У задержанного, кроме пистолета и патронов к нему, с собой были наркотики — каннабис и амфетамин.

Согласно открытому делу по двум статьям УК Украины мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Читайте: Издевался и требовал ценности: на Киевщине мужчина годами избивал женщин







Стрельба в Белой Церкви: мужчина открыл огонь возле магазина / 2 фотографии

В Киеве избили сотрудницу посольства США

30 сентября сотрудницу посольства США Санвер Никаело госпитализировали после того, как ее без сознания обнаружили на одной из улиц столицы.

В больнице женщина умерла от травмы головы. Правоохранители разыскивают нападавших.