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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік на мотоциклі стріляв по перехожих

У Києві на вулиці Малевича мотоцикліст влаштував стрілянину по людях.

Стрільця затримали поліцейські, які влаштували за ним погоню, повідомляє Київ оперативний.

Мотоцикліст проігнорував вимогу зупинитись та протаранив поліцейський автомобіль. Отримав травму ноги.

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Патрульні знайшли у нього пістолет. Всі обставини інциденту з’ясовуються.

Стрілянина на вокзалі

2 жовтня у Києві на Центральному залізничному вокзалі чоловік вистрілив у знайому з пневматичного пістолета.

Біля одного з кіосків на Вокзальній площі між жінкою та чоловіком виник конфлікт.

У результаті стрілянини більше ніхто не постраждав.

Джерело: Київ Оперативний

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