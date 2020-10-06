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Поліцейські знайшли джерела пожеж на Луганщині

Правоохоронці Луганської області знайшли чотири джерела займання пожеж. Нині відкрито 11 кримінальних проваджень за статтею 270 про порушення вимог пожежної безпеки. Справи розслідують 10 різних відділень.

Пожежі почалися у селі Смоляніновому та місті Щастя Новоайдарського району, Половинкине та Запорізьке Старобільського району, а також у селищі Білокуракиному.

Читайте: Лишився лише попіл. Катастрофічні наслідки масштабної пожежі в Луганській області

Причинами загоряння стали замикання високовольтних електромереж, вогонь з яких перекинувся на суху траву. Ще однією причиною є необережне поводження з вогнем.

Одна з мешканок села Білокуракине розпалила багаття на своєму городі, аби випалити сухий бур’ян, вогонь перекинувся на суху вербу і спричинив пожежу.

4 жовтня працівники ДСНС загасили майже всі осередки пожеж. Рятувальники оцінюють у 20 тис. га площу, яку пройшов вогонь.

Джерело: Татьяна Погукай

Фото: ДСНС

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