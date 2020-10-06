Правоохоронці Луганської області знайшли чотири джерела займання пожеж. Нині відкрито 11 кримінальних проваджень за статтею 270 про порушення вимог пожежної безпеки. Справи розслідують 10 різних відділень.

Пожежі почалися у селі Смоляніновому та місті Щастя Новоайдарського району, Половинкине та Запорізьке Старобільського району, а також у селищі Білокуракиному.

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Причинами загоряння стали замикання високовольтних електромереж, вогонь з яких перекинувся на суху траву. Ще однією причиною є необережне поводження з вогнем.

Одна з мешканок села Білокуракине розпалила багаття на своєму городі, аби випалити сухий бур’ян, вогонь перекинувся на суху вербу і спричинив пожежу.

4 жовтня працівники ДСНС загасили майже всі осередки пожеж. Рятувальники оцінюють у 20 тис. га площу, яку пройшов вогонь.

Джерело: Татьяна Погукай