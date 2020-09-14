На Днепропетровщине полицейского подозревают в пытках мужчины

В Днепропетровской области сообщили о подозрении патрульному, которого подозревают в превышении власти, что сопровождалось насилием и применением спецсредств — ч. 2 ст. 365 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Экипаж патрульной полиции прибыл по вызову из-за нарушения правопорядка гражданином возле одной из городских больниц.

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Во время общения правоохранители повалили на землю и применили физическую силу к мужчине, хотя он не сопротивлялся. Когда гражданин был под полным контролем патрульных, один из полицейских завел его руки, которые уже были в наручниках за спиной, в сторону головы.

Когда полицейский комментировал свои действия, то он признал, что человек в положении так называемой ласточки может продержаться максимум пять минут. То есть он вполне осознавал, что своими действиями наносит задержанному физическую боль.

В Киеве полицейский продавал наркотики

В столице задержан 30-летний сотрудник следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева во время сбыта наркотиков.

Злоумышленник продавал наркотические средства и психотропные вещества.