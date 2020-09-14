PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Днепропетровщине полицейского подозревают в пытках мужчины

В Днепропетровской области сообщили о подозрении патрульному, которого подозревают в превышении власти, что сопровождалось насилием и применением спецсредств — ч. 2 ст. 365 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Экипаж патрульной полиции прибыл по вызову из-за нарушения правопорядка гражданином возле одной из городских больниц.

Читайте: Требовали взятки: в Черкасской области СБУ задержала прокурора и полицейского

Во время общения правоохранители повалили на землю и применили физическую силу к мужчине, хотя он не сопротивлялся. Когда гражданин был под полным контролем патрульных, один из полицейских завел его руки, которые уже были в наручниках за спиной, в сторону головы.

Когда полицейский комментировал свои действия, то он признал, что человек в положении так называемой ласточки может продержаться максимум пять минут. То есть он вполне осознавал, что своими действиями наносит задержанному физическую боль.

На Днепропетровщине полицейского подозревают в пытках мужчины

В Киеве полицейский продавал наркотики

В столице задержан 30-летний сотрудник следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева во время сбыта наркотиков.

Злоумышленник продавал наркотические средства и психотропные вещества.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора, Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка