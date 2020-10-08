В Запорожской области 10-летний мальчик одним ударом ножа убил отца

В Вольнянском районе Запорожской области во время семейной ссоры супругов 10-летний мальчик ударил ножом своего отца и он умер от полученного ранения.

В полицию обратилась женщина 1979 года рождения и сообщила о трагедии.

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— Ранение мужчине во время семейного конфликта, нанес его 10-летний сын. Работники полиции выяснили, что глава семейства злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете как лицо, совершившее домашнее насилие, — рассказали в ГУ НП в Запорожской области.

В полиции открыли уголовное дело по признакам ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Убийство ребенка в Херсонской области

В Скадовском районе Херсонской области на берегу Северо-Крымского канала нашли тело четырехлетнего мальчика. По предварительной информации, убила его мать.

Женщина призналась, что ребенок с рождения тяжело болел, в последнее время его состояние ухудшилось.