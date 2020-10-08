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Факти / Надзвичайні події

У Запорізькій області 10-річний хлопчик одним ударом ножа убив батька

У Вільнянському районі Запорізької області під час сімейної сварки чоловіка та дружини 10-річного вдарив ножем свого батька і він помер від отриманого поранення.

До правоохоронців звернулася жінка 1970 року народження та повідомила про трагедію.

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– Поранення чоловіку під час сімейного конфлікту, спричинив його 10-річний син. Працівники поліції з’ясували, що глава сімейства зловживав спиртними напоями та перебував на обліку як особа, що вчинила домашнє насильство, – розповіли у ГУ НП у Запорізької області.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Вбивство дитини у Херсонській області

У Скадовському районі Херсонської області на березі Північно-Кримського каналу знайшли тіло чотирирічного хлопчика. За попередньою інформацією, вбила його мати.

Жінка зізналася, що дитина з народження тяжко хворіла, останнім часом її стан погіршився.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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