Во Львовской области киберполиция разоблачила злоумышленников, которые производили и сбывали фальсифицированные продукты питания.

Правонарушители подделывали более десяти украинских продуктовых брендов. В гаражных и складских помещениях они изготавливали контрафактные продукты, в частности, кофе, специи, приправы, маринады, соусы, салатные заправки, кондитерские изделия и тому подобное. Сырье для изготовления заказывали из-за границы.

Фальсифицированные продукты маркировали товарными знаками известных отечественных производителей. Далее эти товары продавали через интернет, а также непосредственно поставляли предпринимателям, которые занимались оптовой торговлей.

У злоумышленников них изъяли около 10 тонн контрафакта.

Читайте: В Киеве СБУ разоблачила группировку, которая занималась контрабандой оружия











Изъяли 10 тонн товара: на Львовщине подделывали известные бренды продуктов / 3 фотографии

Также изъяли оборудование, сырье для изготовления фальсификата, компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, банковские карты, черновые записи и документацию.

Киберполиция установила, что к таким действиям причастен 34-летний житель Киевщины вместе с семью сообщниками.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины — незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.

Накануне в Харьковской области пограничники разоблачили частное предприятие, которое незаконно изготовляло и сбывало топливо.

Злоумышленники перевозили с территории России в Украину различные жидкости, из которых в дальнейшем производилось контрафактное топливо.

Джерело: Киберполиция

Фото: Киберполиция