Изъяли 10 тонн товара: на Львовщине подделывали известные бренды продуктов

Во Львовской области киберполиция разоблачила злоумышленников, которые производили и сбывали фальсифицированные продукты питания.
Правонарушители подделывали более десяти украинских продуктовых брендов. В гаражных и складских помещениях они изготавливали контрафактные продукты, в частности, кофе, специи, приправы, маринады, соусы, салатные заправки, кондитерские изделия и тому подобное. Сырье для изготовления заказывали из-за границы.
Фальсифицированные продукты маркировали товарными знаками известных отечественных производителей. Далее эти товары продавали через интернет, а также непосредственно поставляли предпринимателям, которые занимались оптовой торговлей.
У злоумышленников них изъяли около 10 тонн контрафакта.
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Также изъяли оборудование, сырье для изготовления фальсификата, компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, банковские карты, черновые записи и документацию.
Киберполиция установила, что к таким действиям причастен 34-летний житель Киевщины вместе с семью сообщниками.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины — незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.
Накануне в Харьковской области пограничники разоблачили частное предприятие, которое незаконно изготовляло и сбывало топливо.
Злоумышленники перевозили с территории России в Украину различные жидкости, из которых в дальнейшем производилось контрафактное топливо.
Джерело: Киберполиция
Фото: Киберполиция