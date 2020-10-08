У Львівській області кіберполіція викрила зловмисників, які виробляли та збували фальсифіковані продукти харчування.

Правопорушники підробляли більше десяти українських продуктових брендів. У гаражних та складських приміщеннях вони виготовляли контрафактні продукти, зокрема, каву, спеції, приправи, маринади, соуси, салатні заправки, кондитерські вироби, тощо. Сировину для виготовлення замовляли з-за кордону.

Фальсифіковані продукти маркували товарними знаками відомих вітчизняних виробників. Далі ці товари продавали через інтернет, а також безпосередньо постачали підприємцям, які займалися оптовою торгівлею.

У зловмисників них вилучили близько 10 тонн контрафакту.

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Вилучили 10 тонн товару: на Львівщині підробляли відомі бренди продуктів / 3 фотографии

Також вилучено обладнання, сировину для виготовлення фальсифікату, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, банківські картки, чорнові записи та документацію.

Кіберполіція встановила, що до таких дій причетний 34-річний мешканець Київщини разом із сімома спільниками.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 КК України – незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Напередодні у Харківській області прикордонники викрили приватне підприємство, яке незаконно виготовляло та збувало пальне.

Зловмисники перевозили з території Росії в Україну різноманітні рідини, з яких в подальшому виготовлялось контрафактне пальне.

Джерело: Кіберполіція

Фото: Кіберполіція