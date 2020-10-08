Вилучили 10 тонн товару: на Львівщині підробляли відомі бренди продуктів

У Львівській області кіберполіція викрила зловмисників, які виробляли та збували фальсифіковані продукти харчування.
Правопорушники підробляли більше десяти українських продуктових брендів. У гаражних та складських приміщеннях вони виготовляли контрафактні продукти, зокрема, каву, спеції, приправи, маринади, соуси, салатні заправки, кондитерські вироби, тощо. Сировину для виготовлення замовляли з-за кордону.
Фальсифіковані продукти маркували товарними знаками відомих вітчизняних виробників. Далі ці товари продавали через інтернет, а також безпосередньо постачали підприємцям, які займалися оптовою торгівлею.
У зловмисників них вилучили близько 10 тонн контрафакту.
Читайте: У Києві СБУ викрила угрупування, яке займалось контрабандою зброї
Також вилучено обладнання, сировину для виготовлення фальсифікату, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, банківські картки, чорнові записи та документацію.
Кіберполіція встановила, що до таких дій причетний 34-річний мешканець Київщини разом із сімома спільниками.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 КК України – незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.
Напередодні у Харківській області прикордонники викрили приватне підприємство, яке незаконно виготовляло та збувало пальне.
Зловмисники перевозили з території Росії в Україну різноманітні рідини, з яких в подальшому виготовлялось контрафактне пальне.
Джерело: Кіберполіція
Фото: Кіберполіція