В Харьковской области пограничники разоблачили частное предприятие, которое незаконно изготовляло и сбывало топливо.

Злоумышленники перевозили с территории России в Украину различные жидкости, из которых в дальнейшем производилось контрафактное топливо.

Во время обысков оперативники обнаружили подземные и наземные резервуары, в которых хранилось более 70 тыс. литров ингредиентов для незаконного изготовления горюче-смазочных материалов и грузовой автомобиль с 22 тоннами подакцизных жидкостей, которые прибыли из России в Украину.

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Также правоохранители изъяли более 60 тыс. грн и черную бухгалтерию. Сейчас продолжаются следственные действия.















Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива / 4 фотографии

Незаконное производство топлива в Украине разоблачают уже не впервые. В прошлом году СБУ остановила производство опасного токсичного горючего.

Злоумышленники добавляли к продукции спирты и другие сильнодействующие токсические вещества. Изготовленные бензин и дизтопливо продавали через более 150 аффилированных АЗС по всей территории страны.