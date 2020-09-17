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Факты / Украина / Общество

Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива

В Харьковской области пограничники разоблачили частное предприятие, которое незаконно изготовляло и сбывало топливо.

Злоумышленники перевозили с территории России в Украину различные жидкости, из которых в дальнейшем производилось контрафактное топливо.

Во время обысков оперативники обнаружили подземные и наземные резервуары, в которых хранилось более 70 тыс. литров ингредиентов для незаконного изготовления горюче-смазочных материалов и грузовой автомобиль с 22 тоннами подакцизных жидкостей, которые прибыли из России в Украину.

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Также правоохранители изъяли более 60 тыс. грн и черную бухгалтерию. Сейчас продолжаются следственные действия.

  • Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива
  • Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива
  • Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива
  • Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива
  • Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива
  • Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива
  • Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива
  • Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива
Более 70 тыс. литров жидкости: МВД остановила незаконное производство топлива / 4 фотографии

Незаконное производство топлива в Украине разоблачают уже не впервые. В прошлом году СБУ остановила производство опасного токсичного горючего.

Злоумышленники добавляли к продукции спирты и другие сильнодействующие токсические вещества. Изготовленные бензин и дизтопливо продавали через более 150 аффилированных АЗС по всей территории страны.

Источник: МВД

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