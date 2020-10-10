ДТП в Одесской области: легковушка влетела в грузовик

В ночь на 10 октября в Одесской области произошла автомобильная авария с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Volkswagen Golf.

ДТП произошло на трассе Р-33 в селе Степановка.

В результате пострадали два человека, среди которых ребенок, а также погиб водитель легковушки.

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— 33-летний одессит, который ехал в направлении Кучурган, не справился с управлением Volkswagen и въехал в припаркованный на обочине грузовой автомобиль MAN, — отметили в полиции.







В Одесской области легковушка въехала в грузовик: есть погибшие, пострадал ребенок / 2 фотографии

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

ДТП под Киевом

6 октября на Житомирской трассе произошло ДТП с 10 пострадавшими. ЧП произошло вблизи села Капитановка Киевской области.

Во время движения автомобиль Opel подрезал микровтобус Mercedes, из-за чего последний вылетел с дороги и на скорости столкнулся с рекламной сооружением.