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Факти / Надзвичайні події

На Одещині легковик в’їхав у вантажівку: є загиблі, постраждала дитина

В ніч на 10 жовтня в Одеській області сталася автомобільна аварія за участю вантажівки MAN і легкового автомобіля Volkswagen Golf.

ДТП сталася на трасі Р-33 в селі Степанівка.

В результаті постраждали двоє людей, серед яких дитина, а також загинув водій легковика.

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– 33-річний одесит, який їхав у напрямку Кучурган, не впорався з керуванням Volkswagen і в’їхав у припаркований на узбіччі вантажний автомобіль MAN, – зазначили у поліції.

  • ДТП на Одещині: легковик влетів у вантажівку
  • ДТП на Одещині: легковик влетів у вантажівку
  • ДТП на Одещині: легковик влетів у вантажівку
  • ДТП на Одещині: легковик влетів у вантажівку
На Одещині легковик в’їхав у вантажівку: є загиблі, постраждала дитина / 2 фотографии

Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

ДТП під Києвом

6 жовтня на Житомирській трасі відбулася ДТП з 10 потерпілими. Надзвичайна подія сталася поблизу села Капітанівка Київської області.

Під час руху автомобіль Opel підрізав мікровтобус Mercedes, через що останній вилетів з дороги і на швидкості зіштовхнувся з рекламною спорудою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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