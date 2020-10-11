Орджонікідзевський райсуд Запоріжжя засудив до 7 років в’язниці 23-річного місцевого жителя, який ґвалтував свою трирічну хрещеницю і знімав все на відео.

Провину він визнав, але свої дії пояснив тим, що нібито проводив журналістське розслідування для викриття педофілів, що поширюють дитячу порнографію в мережі.

Хлопець дійсно навчався на факультеті журналістики і працював оператором на місцевому телеканалі.

На роботі та у ВНЗ про нього говорять тільки хороше і не можуть повірити, що він на таке здатний.

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У вироку суду зазначається, що факт насильства над дитиною відбувся 3 січня 2019 року, коли хлопець був в гостях у своєї знайомої. Він торкався її доньки руками і статевим органом, а також іншими предметами (термометром) в інтимних частинах тіла, здійснюючи різного роду маніпуляції і знімаючи все на телефон.

Затримали підозрюваного у червні 2019 року. Вдома у нього знайшли багато фото і відео з дитячою порнографією, які він викладав у Telegram.

Зґвалтування неповнолітньої в Києві

Наприкінці вересня у Києві затримали 51-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.

Потерпіла домовилася з ним про купівлю паперу для малювання. Під час зустрічі він силою затягнув 17-річну дівчину до лісу.

Після скоєного чоловік ще й обікрав жертву.

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень