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Факти / Надзвичайні події

Житель Миколаївщини ґвалтував молоду дружину та її 12-річного племінника

У Миколаївській області взяли під варту підозрюваного у систематичних зґвалтуваннях 24-річної жінки та її 12-річного племінника.

50-річний чоловік систематично вчиняв домашнє насильство щодо своїх родичів та ґвалтував 24-річну дружину та її 12-річного племінника.

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Підозрюваного звинувачують у злочинах передбачених ст. 126-1 (Домашнє насильство) та ч. 2, 4, 6 ст. 153 (Умисне вчинення насильницьких дій сексуального характеру). Чоловіку загрожує або 15 років за ґратами, або довічне ув’язнення.

Зґвалтування неповнолітньої в Києві

Наприкінці вересня у Києві затримали 51-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.

Потерпіла домовилася з ним про купівлю паперу для малювання. Під час зустрічі він силою затягнув 17-річну дівчину до лісу.

Після скоєного чоловік ще й обікрав жертву.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

Фото: Dreamstime

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