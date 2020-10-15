Пістолети, рушниці, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини – це все знайшли рятувальники в одній із квартир у будинку на Позняках, де у червні стався вибух.

Днями вони розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, і 14 жовтня натрапили на цілий арсенал нелегальної зброї.

Власника квартири затримано. Порушено кримінальну справу, а знахідку передали до поліції для проведення слідчих дій.

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Вибух на Позняках у Києві

21 червня близько 10.00 на вулиці Соломії Крушельницької у Києві стався вибух у 10-поверховому будинку.

Внаслідок вибуху на Позняках зруйновано перекриття п’яти поверхів. Будинок на 40 квартир відновленню не підлягає. Загинули п’ятеро мешканців.

13 жовтня рятувальники Київської служби порятунку розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.

Вони збирають речі та майно, яке вціліло.