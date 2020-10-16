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Факты / Происшествия

Под Одессой горел частный дом и авто — погибла женщина

В селе Сычавка Лиманского района Одесской области загорелся двухэтажный дом и легковой электро-автомобиль Nissan Leaf.

— В результате пожара уничтожен дом и автомобиль. Причина пожара и ущерб — устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Во время тушения пожара в коридоре на первом этаже спасатели обнаружили тело хозяйки 1968 года рождения.

  • Под Одессой горел частный дом и авто — погибла женщина
  • Под Одессой горел частный дом и авто — погибла женщина
  • Под Одессой горел частный дом и авто — погибла женщина
  • Под Одессой горел частный дом и авто — погибла женщина
  • Под Одессой горел частный дом и авто — погибла женщина
  • Под Одессой горел частный дом и авто — погибла женщина
Под Одессой горел частный дом и авто — погибла женщина / 3 фотографии

Пожар в Харькове

В конце сентября на улице Конторской в Харькове загорелся дом,в результате чего погибли два человека.

Огонь возник на втором этаже двухэтажного дома на 8 квартир: позже пожар распространился на чердак и крышу.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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