В Ичне Черниговской области произошел пожар в хозяйственной постройке. Когда спасатели прибыли на вызов, то крыша сооружения был полностью охвачена огнем.

— Спасатели в 10.52 пожар локализовали, в 11.40 окончательно ликвидировали и спасли рядом расположенный жилой дом. Во время тушения пожарные на чердаке здания обнаружили тело 5-летнего сына хозяев без признаков жизни, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Вероятно родители оставили ребенка без должного внимания, тогда мальчик придумал на чердаке опасные игры со спичками, в результате чего и возник пожар.







На Черниговщине в пожаре погиб 5-летний мальчик / 2 фотографии

Пожар в Хмельницкой области

В селе Новоселица Хмельницкой области вспыхнул пожар в доме, в результате чего погиб младенец, еще двоих детей удалось спасти.

Первыми спасать детей бросились соседи. Они открыли дверь и вынесли на воздух двух девочек 2-х и 4-х лет, однако 8-месячного младенца спасти не удалось.