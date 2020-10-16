У селі Сичавка Лиманського району Одеської області загорівся двоповерховий будинок та легковий електро-автомобіль Nissan Leaf.

– Внаслідок пожежі знищено будинок та автомобіль. Причина пожежі та збиток – встановлюються, – розповіли у прес-службі ДСНС.

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Під час гасіння пожежі у коридорі на першому поверсі рятувальники виявили тіло господарки 1968 року народження.











Під Одесою горів приватний будинок та авто – загинула жінка / 3 фотографии

Пожежа у Харкові

Наприкінці вересня на вулиці Конторській у Харкові загорівся будинок, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Вогонь виник на другому поверсі двоповерхового будинку на 8 квартир: згодом пожежа поширилася на горище та дах.