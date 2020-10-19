Українські правоохоронці викрили злочинну групу, яка незаконно виготовляла зброю та боєприпаси на території країни.
Крім того, її представники збували небезпечний товар в Україні.
Нині справою займається Департамент карного розшуку Національної поліції України.
Читайте: Три тонни боєприпасів: у Харківській області знайшли нелегальний схрон зброї
Правоохоронці проводять слідчі дії.
Нелегальний склад зброї під Одесою
В Одеській області правоохоронці виявили арсенал зброї.
Небезпечні предмети знайшли у двох будинках 51-річного чоловіка. У них він переховував револьвер, п’ять гвинтівок, кулемет, автомат, пістолет, два корпуси гранат РГД-33 та понад 1 тис. набоїв різного калібру.
Нині чоловіка затримали, за нелегальне зберігання небезпечних предметів йому загрожує ув’язнення.