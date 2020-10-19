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Факти / Надзвичайні події

В Україні злочинне угруповання незаконно виготовляло та продавало зброю

Українські правоохоронці викрили злочинну групу, яка незаконно виготовляла зброю та боєприпаси на території країни.

Крім того, її представники збували небезпечний товар в Україні.

Нині справою займається Департамент карного розшуку Національної поліції України.

Читайте: Три тонни боєприпасів: у Харківській області знайшли нелегальний схрон зброї

Правоохоронці проводять слідчі дії.

Нелегальний склад зброї під Одесою

В Одеській області правоохоронці виявили арсенал зброї.

Небезпечні предмети знайшли у двох будинках 51-річного чоловіка. У них він переховував револьвер, п’ять гвинтівок, кулемет, автомат, пістолет, два корпуси гранат РГД-33 та понад 1 тис. набоїв різного калібру.

Нині чоловіка затримали, за нелегальне зберігання небезпечних предметів йому загрожує ув’язнення.

Джерело: Нацполіція

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