Утром 21 октября на углу Кольцевой дороги и Белгородского шоссе в Харькове произошло смертельное ДТП — пьяный мажор за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Lanos.

Сейчас известно, что погиб водитель легковушки — 41-летний подполковник ГСЧС — и его 15-летняя дочь, которую он вез к бабушке по дороге на службу.

В иномарке находились двое мужчин — 19 и 21 года. Оба целые, но в состоянии алкогольного опьянения. Один из них — сын экс-начальника полиции метрополитена Харькова Александра Габышева — Дмитрий.

Парня уже задерживали за вождение в нетрезвом состоянии в декабре 2019 года, а также забрали права.

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После аварии он заявил, что, мол, внедорожником управлял другой мужчина, и он куда-то убежал.

От самосуда парня спас отец, который сразу приехал на место ДТП.

Его задержали и должны вручить подозрение. В случае доказательства вины, мажору грозит от 5 до 10 лет.

Полиция сообщила, что 21 октября в Харьковской области столкнулись ЗАЗ и внедорожник Toyota.

Тогда было известно, что погиб 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка легковушки.

В иномарке были два парня, которые не пострадали и отказались от госпитализации.