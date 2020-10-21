Вранці 21 жовтня на розі Кільцевої дороги та Білгородського шосе у Харкові сталася смертельна ДТП – п’яний мажор за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з Daewoo Lanos.

Нині відомо, що загинув водій легковика – 41-річний підполковник ДСНС – та його 15-річна донька, яку він віз до бабусі дорогою на службу.

В іномарці знаходилося двоє хлопців – 19 та 21 року. Обидва цілі, але у стані алкогольного сп’яніння. Один із них – син екс-начальника поліції метрополітену Харкова Олександра Габишева – Дмитро.

Хлопця вже затримували за кермування у нетверезому стані у грудні 2019 року, і навіть забрали права.

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Після аварії він заявив, що, мовляв, позашляховиком кермував інший чоловік і він кудись втік.

Від самосуду хлопця врятував батько, який відразу приїхав на місце ДТП.

Його затримали і мають вручити підозру. У разі доведення провини, мажору загрожує від 5 до 10 років.

Поліція повідомила, що 21 жовтня у Харківській області зіткнулися ЗАЗ та позашляховик Toyota.

Тоді було відомо, що загинув 41-річний водій та 37-річна пасажирка легковика.

В іномарці були два хлоці, які не постраждали та відмовилися від госпіталізації.