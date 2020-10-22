Житель Черкасской области через соцсети постоянно присылал угрозы убийством одному из кандидатов на пост главы Звенигородской объединенной территориальной общины и его близким родственникам.

Служба безопасности Украины быстро установила злоумышленника и провела обыск у него дома.

В квартире нашли компьютерную технику, мобильный телефон, на которых есть подтверждение совершения правонарушения.

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Правоохранители устанавливают всех возможных лиц, причастных к угрозам участнику местных выборов 2020.

Покушение на Бабенко

В Одесской области 21 октября на кандидата в депутаты от Батькивщины и директора охранного агентства Самсон Андрея Бабенко совершили покушение, подорвав его машину.

В результате взрыва поврежден автомобиль кандидата, а сам Бабенко находится в частной клинике в тяжелом состоянии.