PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Черкащині погрожували вбивством кандидату в голови ОТГ

Житель Черкаської області через соцмережі постійно надсилав погрози вбивством одному з кандидатів на посаду голови Звенигородської об’єднаної територіальної громади та його близьким родичам.

Служба безпеки України швидко встановила зловмисника і провела обшук у нього вдома.

У квартирі знайшли комп’ютерну техніку, мобільний телефон, на яких є підтвердження вчинення правопорушення.

Читайте: $43,5 тис. на підкуп виборців: в Одесі затримали голову виборчої комісії

На Черкащині погрожували вбивством кандидату в голови ОТГ

Фото: СБУ

Правоохоронці встановлюють усіх можливих осіб, причетних до погроз учаснику місцевих виборів 2020.

Замах на Бабенка

В Одеській області 21 жовтня на кандидата в депутати від Батьківщини і директора охоронного агентства Самсон Андрія Бабенка скоїли замах, підірвавши його машину.

Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль кандидата, а  сам Бабенко перебуває у приватній клініці в тяжкому стані.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх