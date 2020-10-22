Житель Черкаської області через соцмережі постійно надсилав погрози вбивством одному з кандидатів на посаду голови Звенигородської об’єднаної територіальної громади та його близьким родичам.

Служба безпеки України швидко встановила зловмисника і провела обшук у нього вдома.

У квартирі знайшли комп’ютерну техніку, мобільний телефон, на яких є підтвердження вчинення правопорушення.

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Правоохоронці встановлюють усіх можливих осіб, причетних до погроз учаснику місцевих виборів 2020.

Замах на Бабенка

В Одеській області 21 жовтня на кандидата в депутати від Батьківщини і директора охоронного агентства Самсон Андрія Бабенка скоїли замах, підірвавши його машину.

Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль кандидата, а сам Бабенко перебуває у приватній клініці в тяжкому стані.