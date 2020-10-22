СБУ предотвратила незаконный референдум в Харьковской области

СБУ предупредила проведения незаконного референдума в одном из сел Харьковской области накануне местных выборов 2020.

— Оперативники спецслужбы установили, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21 сентября 2020 года подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины, — говорится в сообщении.

Читайте: СБУ обнаружила попытку давления на украинца спецслужбами России

По данным Службы безопасности, депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел. Поэтому решили провести референдум, чтобы так придать этому решению статус легитимного.

СБУ Харьковской области 22 октября начали уголовное производство и расследование по количеству человек, причастных к незаконному референдума.

Нарушение избирательного процесса

Нацполиция разоблачила людей, которые искусственно увеличивали количество избирателей в пределах отдельных избирательных участков на территории Одесской, Житомирской и Тернопольской областей.

Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования. По одной избирательной адресу преступники регистрировали до 300 человек, а затем вносили неправдивые сведения в базу данных Государственного реестра избирателей.