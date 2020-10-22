СБУ запобігла незаконному референдуму на Харківщині

СБУ попередила проведення незаконного референдуму в одному із сіл Харківської області напередодні місцевих виборів 2020.

– Оперативники спецслужби встановили, що селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району Харківської області 21 вересня 2020 року підписав незаконне рішення сесії ради про призначення місцевого референдуму для створення об’єднаної територіальної громади, – йдеться у повідомленні.

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За даними Служби безпеки, депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої має був стати саме їх населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл. Тому вирішили провести референдум, щоб так надати цьому рішенню статус легітимного.

СБУ Харківської області 22 жовтня розпочали кримінальне провадження та розслідування щодо кількості осіб причетних до незаконного референдуму.

Порушення виборчого процесу

Нацполіція викрила осіб, які штучно збільшували кількість виборців у межах окремих виборчих дільниць на території Одеської, Житомирської та Тернопільської областей.

Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування. За однією виборчою адресою злочинці реєстрували до 300 осіб, а відтак вносили неправдиві відомості у базу даних Державного реєстру виборців.