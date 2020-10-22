Нацполиция разоблачила группу людей, которые искусственно увеличивали количество избирателей в пределах отдельных избирательных участков на территории Одесской, Житомирской и Тернопольской областей.
Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования. По одному избирательному адресу преступники регистрировали до 300 человек, а это свидетельствует о внесени неправдивых сведений в базу данных Государственного реестра избирателей.
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Заявления об изменении места голосования предоставлялись как в бумажной, так и в электронной форме.
Правоохранители открыли дело по ст. 158 (Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) УК Украины.
В Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом.
В Тернопольской области декан одного из вузов организовал такую схему среди студентов. Они меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение. К тому же, перерегистрацию и подачу заявлений в электронной форме в орган введение Реестра осуществляли в помещении университета.
На территории Житомирской области собирались персональные данные граждан и за взятку менялись их избирательные адреса.
Во время обысков были изъяты документы, мобильные терминалы, компьютерная техника, с которой вносились ложные сведения.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Как сообщить о нарушениях на выборах
О нарушениях на местных выборах 2020 можно будет сообщить через чат-бот в Telegram под названием Выборы 2020. Сначала в Telegram нужно добавить информацию о местонахождении, а затем добавить фото или видео и оставить свой номер телефона.
Кроме того, можно будет позвонить 102, рассказать представителю правоохранительных органов на участке, обратиться на горячую линию МВД — 044-254-97-56.