СБУ викрила міжрегіональне злочинне угрупування, до якого входили колишні та чинні працівники правоохоронних органів.

За даними Служби безпеки, злочинці незаконно використовувало технічні засоби для негласного отримання інформації та контролю за трафіком з’єднань абонентів мобільного зв’язку.

Окрім того, їх викрили у спробі підготовки до провокацій у Донецькій області на передодні місцевих виборів.

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Зловмисники діяли під прикриттям так званої охоронно-детективної компанії. До складу злочинного угрупування входило майже 100 учасників, зокрема колишні та чинні правоохоронці, представники кримінального середовища та працівники охоронних фірм.

– Фігуранти спеціалізувалися на наданні послуг щодо незаконного стеження за громадянами, брали участь у рейдерських захопленнях, тероризували підприємців, а також збували зброю, вибухівку і наркотики, – повідомляє СБУ.

Обшуки проводились у Київській області, Харкові, Житомирі та Хмельницькому, під час яких виявили комп’ютерну техніку та інші носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чотирьом організаторам і активним учасникам угруповання про підозру за ст. 359, 263 та 361 КК України. Слідчі дії ще тривають.

Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення виявлених засобів ураження з району проведення ООС.











































Слідкували за людьми: СБУ викрила угрупування, до якого входили чинні правоохоронці / 11 фотографий

Розслідування СБУ

23 жовтня у Миколаєві та Івано-Франківській області СБУ виявила роботу трьох ботоферм. Вони поширювали дезінформацію, аби принизити діяльність державної та обласної влади.

Правоохоронці розкрили дві ботоферми у Миколаєві та одну на Івано-Франківщині. Остання впродовж трьох років активно працювала під керівництвом місцевого жителя, який створив десятки профілів в соціальних мережах.