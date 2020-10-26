У Києві посеред вулиці знайшли скалічене тіло жінки. Кілька десятків правоохоронців із собаками прочісали усі двори на столичній Троєщині.

На бездиханне тіло жінки натрапили випадкові перехожі із самого ранку. Вона лежала на землі за зупинкою. Вона була напівоголена, уся скривавлена та в синцях. Очевидці розповідають, одяг на жінці був роздертий, штани спущені, а поруч валялася пляшка.

За попередньою версією, злочинець перед тим, як убити жертву, зґвалтував її. Біля тіла експерти знайшли купу волосся.

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Жертву вбивці звали Тетяна. Жінка жила неподалік того місця, де її знайшли.

– Криміналісти виявили сліди асфіксії, які вказують на те, що її задушили. Поряд були речі жінки і правоохоронці встановили особу, це 46 – ти річна мешканка Києва, – розповіли у поліції.

Зловмисника вдалося затримати менше ніж за добу. 32–річний мешканець Херсонщини зізнався у скоєному. Він розповів, що відпочивав з жінкою на лавці неподалік, однак потім пара почала сваритися.

Вбивство на Одещині

На Одещині, у селі Лиманське, чоловік напав на власну дружину. Він розбив їй голову – це стало причиною смерті жінки.

Пара давно розірвала стосунки, проте вони жили в одному будинку. Чоловік і жінка часто сварилися. Їхні конфлікти перетікали у бійки.