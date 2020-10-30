Причина ДТП на Майдане Независимости в Киеве

Причиной масштабного ДТП на Майдане Независимости в Киеве стало плохое самочувствие водителя Range Rover.

66-летний мужчина потерял сознание за рулем, что и спровоцировало аварию.

По предварительным данным, гражданин Назаренко недавно перенес операцию на сердце — стентирование.

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Также водитель прошел тест на драгере, который не показал наличия алкоголя или наркотиков в крови водителя.

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Что показал драгер — предварительная причина ДТП на Майдане / 4 фотографии

ДТП на Майдане Независимости

30 октября в центре Киева на Майдане Независимости произошло смертельное ДТП.

Водитель Land Rover въехал в толпу на Майдане Независимости, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил минимум четыре авто и остановился.

В результате аварии погибли два человека, еще троих госпитализировали.