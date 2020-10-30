PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Що показав драгер – попередня причина ДТП на Майдані

Причиною масштабної ДТП на Майдані Незалежності в Києві стало погане самопочуття водія Range Rover.

66-річний чоловік втратив свідомість за кермом, що і спровокувало аварію.

За попередніми даними, громадянин Назаренко нещодавно переніс операцію на серці – стентування.

Читайте: Давив людей та трощив авто – фото і відео смертельної ДТП на Майдані

Також водій пройшов тест на драгері, який не показав наявності алкоголю або наркотиків у його крові.

  • Причина ДТП на Майдані Незалежності у Києві
  • Причина ДТП на Майдані Незалежності у Києві
  • Причина ДТП на Майдані Незалежності у Києві
  • Причина ДТП на Майдані Незалежності у Києві
  • Причина ДТП на Майдані Незалежності у Києві
  • Причина ДТП на Майдані Незалежності у Києві
  • Причина ДТП на Майдані Незалежності у Києві
  • Причина ДТП на Майдані Незалежності у Києві
Що показав драгер – попередня причина ДТП на Майдані / 4 фотографии

ДТП на Майдані Незалежності

30 жовтня у центрі Києва на Майдані Незалежності сталася смертельна ДТП.

Водій Land Rover в’їхав у натовп на Майдані Незалежності, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто та зупинився.

В результаті аварії загинули двоє людей, ще трьох госпіталізували.

Джерело: Обозреватель

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка