Причина ДТП на Майдані Незалежності у Києві

Причиною масштабної ДТП на Майдані Незалежності в Києві стало погане самопочуття водія Range Rover.

66-річний чоловік втратив свідомість за кермом, що і спровокувало аварію.

За попередніми даними, громадянин Назаренко нещодавно переніс операцію на серці – стентування.

Читайте: Давив людей та трощив авто – фото і відео смертельної ДТП на Майдані

Також водій пройшов тест на драгері, який не показав наявності алкоголю або наркотиків у його крові.















Що показав драгер – попередня причина ДТП на Майдані / 4 фотографии

ДТП на Майдані Незалежності

30 жовтня у центрі Києва на Майдані Незалежності сталася смертельна ДТП.

Водій Land Rover в’їхав у натовп на Майдані Незалежності, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто та зупинився.

В результаті аварії загинули двоє людей, ще трьох госпіталізували.