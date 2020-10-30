Причина ДТП на Майдані Незалежності у Києві

Причиною масштабної ДТП на Майдані Незалежності в Києві стало погане самопочуття водія Range Rover.
66-річний чоловік втратив свідомість за кермом, що і спровокувало аварію.
За попередніми даними, громадянин Назаренко нещодавно переніс операцію на серці – стентування.
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Також водій пройшов тест на драгері, який не показав наявності алкоголю або наркотиків у його крові.
ДТП на Майдані Незалежності
30 жовтня у центрі Києва на Майдані Незалежності сталася смертельна ДТП.
Водій Land Rover в’їхав у натовп на Майдані Незалежності, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто та зупинився.
В результаті аварії загинули двоє людей, ще трьох госпіталізували.