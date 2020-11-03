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Факты / Происшествия

Завладел 6,5 млн грн бюджетных средств: во Львове разоблачили предпринимателя

Во Львове предприниматель наживался на замене окон и дверей в одной из детских больниц города.

В течение 2018 и 2019 годов 34-летний житель Борислава, директор теплоэнергетической компании-подрядчика сильно завышал цены на энергосберегающие материалы.

Из-за этого ему удалось незаконно присвоить более 6,5 млн грн бюджетных средств, выделяемых на ремонт больницы.

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Мужчине сообщили о подозрении за присвоение средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Нацполіція Львівська область

Взятка за получение соцвыплат

В Харькове работника полиции уличили в вымогательстве взяток.

Мужчина предлагал своим коллегам помощь при прохождении медицинской экспертизы, а также способствовал быстрому получению компенсации.

За это он требовал 10-20% от полученной суммы.

Источник: Нацполиция

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