Взятки за получение соцвыплат — в Харькове задержали начальника полиции

В Харькове начальника полиции задержали на взяточничестве. Он организовал схему получения прибыли от своих коллег.
Если кто-то из полицейских увольнялся или получал травму во время работы, начальник предлагал им помощь во время прохождения медицинской экспертизы.
Кроме того, он способствовал быстрому получению средств. За свои услуги обвиняемый просил 10-20% от полученной суммы.
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2 ноября следователи Государственного бюро расследований задержали работника полиции при получении 10 тыс. грн. Эти средства ему предоставили за помощь в оформлении пенсии.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет заключения.
Задержание полицейских на Сумщине
В Сумской области двое полицейских систематически требовали неправомерную выгоду от местного бизнесмена, который занимается древесиной.
За это правоохранители обещали не препятствовать его деятельности.
Фото: ГБР