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Факты / Происшествия

Взятки за получение соцвыплат — в Харькове задержали начальника полиции

В Харькове начальника полиции задержали на взяточничестве. Он организовал схему получения прибыли от своих коллег.

Если кто-то из полицейских увольнялся или получал травму во время работы, начальник предлагал им помощь во время прохождения медицинской экспертизы.

Кроме того, он способствовал быстрому получению средств. За свои услуги обвиняемый просил 10-20% от полученной суммы.

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2 ноября следователи Государственного бюро расследований задержали работника полиции при получении 10 тыс. грн. Эти средства ему предоставили за помощь в оформлении пенсии.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет заключения.

Задержание полицейских на Сумщине

В Сумской области двое полицейских систематически требовали неправомерную выгоду от местного бизнесмена, который занимается древесиной.

За это правоохранители обещали не препятствовать его деятельности.

Фото: ГБР

Источник: ГБР

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