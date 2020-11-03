У Львові підприємець наживався на заміні вікон та дверей у одній із дитячих лікарень міста.

Протягом 2018 та 2019 років 34-річний мешканець Борислава, директор теплоенергетичної компанії-підрядника значно завищував ціни на енергозберігаючі матеріали.

Через це йому вдалося незаконно привласнити понад 6,5 млн грн бюджетних коштів, які виділялися на ремонт лікарні.

Читайте: Вимагали $80 тис. хабаря – у Києві повідомили про підозру двом чиновникам

Чоловікові повідомили про підозру за привласнення коштів (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Хабар за отримання соцвиплат

У Харкові працівника поліції викрили у вимаганні хабарів.

Чоловік пропонував своїм колегам допомогу під час проходження медичної експертизи, а також сприяв швидкому отриманню компенсації.

За це він вимагав 10-20% від отриманої суми.