У Печенізькому районі Харківської області 43-річний чоловік жорстоко побив та порізав свою дружину.

Закривавлена жінка змогла вирватися з рук чоловіка і прибігла по допомогу до своєї сусідки, яка й викликала поліцію.

З’ясувалося, що затриманий вже відбував покарання за умисне вбивство своєї колишньої дружини.

– Після повернення додому на 34-річну жінку чекав її п’яний чоловік, який, звинувативши її у зраді, підпалив будинок. Згодом він схопив жінку, силою затягнув до прибудови на подвір’ї, дістав ножа та почав наносити дружині удари по голові, шиї та руках, – йдеться у повідомленні поліції.















Бив та різав обличчя: на Харківщині чоловік мало не вбив дружину через ревнощі / 4 фотографии

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Із численними ножовими пораненнями голови та рук потерпілу доставили до лікарні.

Тим часом зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення майна) КК України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Через ревнощі: у Києві жінка порізала знайомого

Наприкінці жовтня у Києві 39-річна жінка через ревнощі порізала свого знайомого і залишила його за дверима квартири.

Чоловіка доставили до лікарні з проникаючими колото-різаними ранами, він перебуває у важкому стані.

Як з’ясувалося, разом зі знайомим жінка розпивала алкогольні напої у себе вдома: згодом на ґрунті ревнощів між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.