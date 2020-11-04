В Ровенской области заместителя начальника одного из отделов местной прокуратуры подозревают в получении неправомерной выгоды.
Чиновник получил от и. о. начальника одного из отделений Нацполиции в регионе два ноутбука стоимостью 30 тыс. грн.
За это он обещал способствовать непривлечению этого полицейского к уголовной ответственности.
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Также он требовал взятки за информирование о материалах, в которых фигурирует полицейский.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас следствие продолжается.
Получение выгоды за закрытие дела
Правоохранители задержали во время получения взятки в. о. начальника одного из главных управлений Государственной фискальной службы Украины.
Он требовал $200 тыс. за закрытие уголовного производства против одного из предприятий.
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