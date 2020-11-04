У Рівненській області заступника начальника одного з відділів місцевої прокуратури підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Посадовець отримав від в. о. начальника одного з відділень Нацполіції у регіоні два ноутбуки вартістю 30 тис. грн.

За це він обіцяв сприяти непритягненню цього поліцейського до кримінальної відповідальності.

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Також він вимагав хабарі за інформування про матеріали, у яких фігурує правоохоронець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України. Нині слідство триває.

Отримання вигоди за закриття справи

Правоохоронці затримали під час отримання вигоди в. о. начальника одного з головних управлінь Державної фіскальної служби України.

Він вимагав $200 тис. за закриття кримінального провадження проти одного з підприємств.

Детальніше про вимагання вигоди за закриття справи читайте на Фактах ICTV.