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Факты / Происшествия

Пытали утюгом и обливали кипятком: на Хмельнитчине напали на семью фермера

В селе Украинка Хмельницкой области грабители напали на семью фермера.

Восемь нападавших семью пытали раскаленным утюгом, молотком и поливали кипятком.

Грабители прекратили пытки лишь тогда, когда получили $100 тыс. и 500 тыс. грн.

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Хозяйку с сыном доставили в районную больницу. Нападавшие разбили им головы. Больше всего досталось главе семьи Владимиру Матвийцу. Именно его бандиты поливали кипятком и пытали раскаленным утюгом. Со страшными ожогами мужчина попал в больницу.

Злоумышленников разыскивает полиция.

Из-за ревности: в Киеве женщина порезала знакомого

В конце октября в Киеве 39-летняя женщина из ревности порезала своего знакомого и оставила его за дверью квартиры.

Мужчину доставили в больницу с проникающими колото-резаными ранами, он находится в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, вместе со знакомым женщина распивала алкогольные напитки у себя дома: позже на почве ревности между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

Источник: Надзвичайні новини

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