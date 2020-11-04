У селі Українка Хмельницької області грабіжники напали на родину фермера.

Восьмеро нападників сім’ю катували розпеченою праскою, молотком та поливали окропом.

Грабіжники припинили катування лише тоді, коли отримали $100 тис. та 500 тис. грн.

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Господиню із сином доправили в районну лікарню. Нападники розбили їм голови. Найбільше дісталося голові родини Володимиру Матвійцю. Саме його бандити поливали окропом та катували розпеченою праскою. Зі страшними опіками чоловік потрапив до лікарні.

Зловмисників розшукує поліція.

Через ревнощі: у Києві жінка порізала знайомого

Наприкінці жовтня у Києві 39-річна жінка через ревнощі порізала свого знайомого і залишила його за дверима квартири.

Чоловіка доставили до лікарні з проникаючими колото-різаними ранами, він перебуває у важкому стані.

Як з’ясувалося, разом зі знайомим жінка розпивала алкогольні напої у себе вдома: згодом на ґрунті ревнощів між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.