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21 тис. грн або 1 тис. літрів дизпалива: на Львівщині голову РДА спіймали на хабарі

У Львівській області під час отримання хабара затримали голову однієї з районних державних адміністрацій.

Голова адміністрації мав вирішити питання про зміну цільового призначення земельних ділянок. За це чиновник хотів 21 тис. грн, однак потім захотів отримати хабар талонами на паливо – 1 000 літрів дизпалива.

У службовому кабінеті голови РДА правоохоронці вилучили талони.

  • Хабарництво на Львівщині – затримали голову РДА
  • Хабарництво на Львівщині – затримали голову РДА
  • Хабарництво на Львівщині – затримали голову РДА
  • Хабарництво на Львівщині – затримали голову РДА
  • Хабарництво на Львівщині – затримали голову РДА
  • Хабарництво на Львівщині – затримали голову РДА
21 тис. грн або 1 тис. літрів дизпалива: на Львівщині голову РДА спіймали на хабарі / 3 фотографии

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Чиновника затримали. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також обрання запобіжного заходу.

Тим часом у Рівненській області заступника начальника одного з відділів місцевої прокуратури підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Посадовець отримав від в. о. начальника одного з відділень Нацполіції у регіоні два ноутбуки вартістю 30 тис. грн.

За це він обіцяв сприяти непритягненню цього поліцейського до кримінальної відповідальності.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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