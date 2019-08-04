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На Киевщине мужчина облил себя бензином и поджег после ссоры с женой

В Киевской области мужчина облил себя бензином и поджег. Его удалось спасти.

поліція

В Киевской области в Обуховском районе мужчина из-за конфликта с женой облил себя бензином и поджег.

Причиной ссоры стало то, что женщина хотела сдать металлолом. Но пенсионер требовал оставить все во дворе и не трогать, иначе он выльет на себя бензин.

На угрозах мужчина не остановился. Он опрыскал себя и своих близких топливом, после чего напуганная дочь вызвала полицию.

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На Киевщине мужчина облил себя бензином и поджег после ссоры с женой / 3 фотографии

Мужчина от общения с полицейскими отказался, достал зажигалку и поджег себя.

Однако правоохранителям удалось спасти 72-летнего пенсионера и доставить его в больницу.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Коблево турист поджег друга.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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