На Полтавщині самогубець підпалив себе у будинку на очах дружини та дільничного

Сварки між подружжям пенсіонерів у селі Попівці Зіньківського району Полтавщини закінчилась трагедією. Чоловік зачинився у будинку, облив себе бензином та підпалив.

Дільничний, який приїхав на виклик дружини, намагався заспокоїти самогубця, але чоловік не зважав на нього та таки підпалив себе і хату.

Читайте: На Львівщині чоловік підпалив себе на городі після сварки з дружиною

– Слідчо-оперативна група намагалася переконати людину не робити цього. Однак в певний момент чоловік запалив сірник і відповідно все зайнялося, розповів керівник місцевого райвідділу поліції Сергій Джулай.

Доки на місце події мчали пожежники, поліцейські намагалися врятувати чоловіка. Вибили вікна і поливали будинок із відер та шланга. Проте пластик на кухні дуже швидко загорівся. І врятувати самогубцю уже ніхто не зміг.

Останні десять років подружжя і так жило, наче в пеклі. 64-річний чоловік ніби здурів на старості. Постійно знущався з дружини морально, а іноді й бив. Навесні жінка втомилася терпіти і заявила до поліції. І це тимчасово допомогло – півроку родина жила спокійно.

Але того дня чоловік повернувся до будинку та влаштував скандал.

Підпалив себе після сварки

У Київській області чоловік через конфлікт з дружиною облив себе бензином і підпалив.

Причиною сварки стало те, що жінка хотіла здати металобрухт. Але пенсіонер вимагав залишити все на подвір’ї і не чіпати, інакше він виллє на себе бензин.

Поліцейським вдалося врятувати 72-річного пенсіонера і доставити його до лікарні.