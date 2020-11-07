Президент Владимир Зеленский отреагировал на резню в Кривом Роге, в результате которой погибли два человека и еще восемь пострадали.

Глава государства отметил, что эти события являются проявлением абсолютного терроризма по смыслу, сути, последствиям и ужасу, чтобы запугать людей. Хотя и, согласно Уголовному кодексу, нападение на людей могут трактовать по-другому.

— Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них — ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Ежедневно — новости о подобных безумиях, — написал он в Facebook.

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Владимир Зеленский призвал силовиков сделать все для того, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными.

Он добавил, что надеется на быстрое расследование преступления и выразил сожаление семьям погибших.

Вечером 7 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей. От полученных ранений двое пострадавших погибли, еще восемь госпитализировали в больницу.

Злоумышленника задержали, им оказался 37-летний местный житель.