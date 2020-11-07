Президент Володимир Зеленський відреагував на різанину у Кривому Розі, в результаті якої загинули двоє людей і ще восьмеро постраждали.

Глава держави зазначив, що ці події є проявом абсолютного тероризму за сенсом, суттю, наслідками і жахом, щоб залякати людей. Хоч і, згідно з Кримінальним кодексом, напад на людей можуть трактувати по-іншому.

– Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них – дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє! Щодень – новини про подібні безумства, – написав він у Facebook.

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Володимир Зеленський закликав силовиків зробити все для того, щоб вулиці українських міст стали безпечнішими.

Він додав, що сподівається на швидке розслідування злочину і висловив співчуття родинам загиблих.

Ввечері 7 листопада у Кривому Розі чоловік з ножем напав на людей. Від отриманих поранень двоє постраждалих загинули, ще вісьмох госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримали, ним виявився 37-річний місцевий житель.