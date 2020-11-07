Невідомі в ніч на 7 листопада обстріляли будівлю почесного консульства Азербайджану по вулиці Ярослава Мудрого у Харкові. Невідомі вистрілили шість разів у вікно та двері.

Поліція вже відкрила кримінальну справу за статтею Хуліганство.

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У Харкові вночі обстріляли консульство Азербайджану / 4 фотографии

Постраждалих немає, уночі в офісі нікого не було. У консульстві зазначили, що камери відеоспостереження зафіксували двох людей зі зброєю.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до нападу.

Будівлі консульств Азербайджану та Вірменії в Україні поліція взяла під цілодобову охорону.

– Поліція зробить все для того, аби затримати осіб, причетних до цього зухвалого злочину, та спрямовує свої зусилля, щоб не допустити міжетнічних конфліктів на території нашої держави, – заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

System of a Down підтримав вірмен

Відомий рок-гурт System of a Down після 15-річної перерви випустив два нових треки, які присвятив конфлікту Азербайджану та Вірменії в Нагірному Карабаху.

Гроші, виручені від продажу пісень, гурт передасть благодійній організації ArmeniaFund.

Джерело: МЗС Азербайджану, поліція Харківської області

Фото: поліція Харківської області