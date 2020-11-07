У Кривому Розі чоловік з ножем напав на людей – подробиці

У Кривому Розі біля кінотеатру Сучасник зарізали двох чоловіків. За попередньою інформацією, це батько близько 60 років і 30-річний син.
Два тіла з ножовими пораненнями знайшли за будівлею колишнього кінотеатру. Відомо, що нападник поранив ще кілька містян, серед яких двоє чоловіків, двоє жінок і дитина. Про їхній стан поки нічого не відомо. На місце події виїхали інспектори патрульної поліції.
За словами матері і дружини загиблих, вони з чоловіком приїхали до сина з Жовтих Вод.
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Місцеві ЗМІ повідомляють, що ймовірного нападника затримали. Він пояснив, що напав на чоловіків, бо йому так наказав зробити Бог.
Під Херсоном син зарізав батька
Під Херсоном 21-річний син зарізав 61-річного батька, закривавлена мати ледве втекла. У потерпілої численні ножові поранення.
Відомо, що вночі в будинку сталася сварка, під час якої хлопець вдарив батька чотири рази ножем, а потім почав різати і матір.
Джерело: 1-й Городской
Фото: 1-й Городской