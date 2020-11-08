Кривой Рог: что известно о нападавшем и маршрут его передвижения

Злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых, оказался 29-летний местный житель.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что известно об убийце.
— Им оказался 29 летний житель Кривого Рога — Тарас Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, что он “пришел из ада”, то, что “он Бог”, что некий “голос” приказал ему убить 15 человек.
Во время обыска в доме убийцы на стенах полиция нашла странные мистические символы и концентрические рисунки. Трактовать их будут эксперты в психиатрии.
На опубликованном видео, человек утверждает, что обращался в отделение полиции, чтобы они помешали ему совершить убийство.
Задержали мужчину в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком.
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Маршрут убийцы
Первое нападение произошло в районе 95-го квартала, здесь порезы рук и лица получил мужчина. Затем возле кинотеатра Современник, недалеко от кафе Автограф, обнаружили труп горожанина.
Тело его отца нашли в нескольких десятках метров возле одного из подъездов на улице Героев АТО, 67.
После нападения убийца пришел в школу №103, где оставил чем и сообщил о преступлении.
Фото: Первый городской
Затем человек уже другим ножом на улице Вадима Гурова ранил в шею случайную прохожую. Неподалеку нанес несколько ударов кулаками пенсионерке.
На перекрестке улиц Стрельникова и Вадима Гурова атаковал женщину с восьмилетним мальчиком. Ребенка с резаной раной на щеке госпитализировали.
Полицейские задержали злоумышленника возле бывшего кинотеатра Космос.
Вечером 7 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на людей. От полученных ранений двое пострадавших погибли, еще восемь госпитализировали в больницу.
Мужчина пояснил, что напал на людей, потому что ему так “приказал сделать Бог”.