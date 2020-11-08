Кривий Ріг: що відомо про нападника і маршрут його пересування

Зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що відомо про вбивцю.

– Ним виявився 29 річний житель Кривого Рогу – Тарас Усенко. Факту вбивств він не заперечував і прямо заявляв те, що він “прийшов з пекла”, те, що “він Бог”, що якийсь “голос” наказав йому вбити 15 осіб.

Під час обшуку у помешканні вбивці на стінах поліція знайшла дивні містичні символи і концентричні малюнки. Трактувати їх будуть експерти в психіатрії.

На опублікованому відео, чоловік стверджує, що звертався до відділення поліції, щоб вони завадили йому скоїти вбивство.

Затримали чоловіка у момент, коли той намагався зарізати жінку із дитиною.

Читайте: Світ точно божеволіє – Зеленський про напад на людей у Кривому Розі

Маршрут убивці

Перший напад стався в районі 95-го кварталу, тут порізи рук і обличчя отримав чоловік. Потім за кінотеатром Современник, недалеко від кафе Автограф, виявили труп городянина.

Тіло його батька знайшли в декількох десятках метрів біля одного з під’їздів на вулиці Героїв АТО, 67.

Після нападу вбивця прийшов в школу №103, де залишив ніж та повідомив про злочин.

Потім чоловік вже іншим ножом на вулиці Вадима Гурова поранив у шию випадкову перехожу. Неподалік завдав кілька ударів кулаками пенсіонерці.

На перехресті вулиць Стрельникова і Вадима Гурова атакував жінку з восьмирічним хлопчиком. Дитину з різаною раною на щоці госпіталізували.

Поліцейські затримали зловмисника біля колишнього кінотеатру Космос.

Ввечері 7 листопада у Кривому Розі чоловік з ножем напав на людей. Від отриманих поранень двоє постраждалих загинули, ще вісьмох госпіталізували до лікарні.

Чоловік пояснив, що напав на людей, бо йому так “наказав зробити Бог”.