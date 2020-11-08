В Донецкой области обнаружили рекордный контрафакт сигарет и алкоголя (ВИДЕО)

В городах Покровск, Торецк и Дружковка Донецкой области пограничники обнаружили рекордное количество контрафакта.

Во время санкционированных обысков было изъято более 330 ящиков сигарет, около 60 тыс. бутылок и более 570 тетрапаков алкогольной продукции.

После подсчетов выяснилось, что общая сумма поддельных товаров составляет 13,5 млн гривен.











Сотни ящиков сигарет и 60 тыс. бутылок водки: в Донецкой области обнаружили контрафакт на 13,5 млн / 3 фотографии

Отмечается, что табачные изделия были изготовлены в Молдове, Беларуси, Украине и даже в так называемой ДНР.

Все фигуранты, причастные к перевозке, содержанию и дальнейшему распространению контрафактных сигарет и некачественного алкоголя, устанавливаются.