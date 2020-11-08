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Факты / Происшествия

Сотни ящиков сигарет и 60 тыс. бутылок водки: в Донецкой области обнаружили контрафакт на 13,5 млн

В городах Покровск, Торецк и Дружковка Донецкой области пограничники обнаружили рекордное количество контрафакта.

Во время санкционированных обысков было изъято более 330 ящиков сигарет, около 60 тыс. бутылок и более 570 тетрапаков алкогольной продукции.

После подсчетов выяснилось, что общая сумма поддельных товаров составляет 13,5 млн гривен.

  • В Донецкой области обнаружили рекордный контрафакт сигарет и алкоголя (ВИДЕО)
  • В Донецкой области обнаружили рекордный контрафакт сигарет и алкоголя (ВИДЕО)
  • В Донецкой области обнаружили рекордный контрафакт сигарет и алкоголя (ВИДЕО)
  • В Донецкой области обнаружили рекордный контрафакт сигарет и алкоголя (ВИДЕО)
  • В Донецкой области обнаружили рекордный контрафакт сигарет и алкоголя (ВИДЕО)
  • В Донецкой области обнаружили рекордный контрафакт сигарет и алкоголя (ВИДЕО)
Сотни ящиков сигарет и 60 тыс. бутылок водки: в Донецкой области обнаружили контрафакт на 13,5 млн / 3 фотографии

Отмечается, что табачные изделия были изготовлены в Молдове, Беларуси, Украине и даже в так называемой ДНР.

Все фигуранты, причастные к перевозке, содержанию и дальнейшему распространению контрафактных сигарет и некачественного алкоголя, устанавливаются.

Источник: Госпогранслужба

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